Notfälle Vier Verletzte bei Schüssen in Hagen - Täter flüchtig

Die Schüsse fielen nach Angaben der Polizei am Vormittag gegen 11 Uhr. Nach Stand der Ermittlungen am Nachmittag bestand bei keiner Person, unter ihnen auch die Frau, mehr Lebensgefahr. Alle vier würden in Krankenhäusern behandelt. Konkrete Angaben zu den anderen drei Opfern machte die Polizei aus Gründen des persönlichen Schutzes zunächst nicht. Die Polizei Dortmund übernahm die Leitung des Großeinsatzes und richtete einen Stab ein.