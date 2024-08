Museum in Haifa Vierjähriger lässt wertvollen Krug zu Bruch gehen

Wo sich fein museal ziselierte Charaktere schon beim Gedanken mit Grauen abwenden, zeigte sich Inbal Rivlin, Hauptgeschäftsführer des Hecht Museum im israelischen Haifa, handfest zugewandt. Obschon er einen ziemlichen Verlust zu verschmerzen hatte. Hatte doch ein Vierjähriger beim Museumsbesuch ohne Arg einen Krug in Bewegung versetzt, der daraufhin zu Boden ging und in eine zwar überschaubare Zahl von Stücken, jedoch zerbrach. Was, um im Bild zu bleiben, eine gewisse Fallhöhe hatte, da der Krug aus der mittleren Bronzezeit stammt und somit mindestens 3500 Jahre alt ist. Auch dem Laien ist klar, dass ein so alter Krug in einem Stück eher selten aufzutreiben ist. Nun zeigte die Museumsleitung gelassen Haltung. Indem sie einerseits in der Geschichte vom zerbrochenen Krug zwischen Vorsatz und Versehen unterschied und andererseits an ihrem Konzept festzuhalten gedenkt, archäologische Kostbarkeiten nahbar zu präsentieren.