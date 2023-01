Barsinghausen bei Hannover : Vierjähriger tot im Bett gefunden - Eltern in U-Haft

Vierjähriger tot im Bett gefunden - Eltern in U-Haft

Ein Polizeiauto steht im Zuge von Ermittlungen vor einem Mehrfamilienhaus in Barsinghausen.

Hannover Ein Vierjähriger ist in Hannover-Barsinghausen tot in seinem Bett gefunden worden. Die Eltern erklärten die Verletzungen des Kindes mit einem Treppensturz. Die Ermittler sehen das anders.

Ein vierjähriger Junge ist in Barsinghausen bei Hannover tot in seinem Bett gefunden worden. Die Mutter habe am Freitagmorgen noch versucht, ihr Kind wiederzubeleben, der Notarzt habe aber nur noch den Tod des Jungen feststellen können, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.