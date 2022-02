Beamtin musste zur Seite springen : Bonner Autofahrer flieht in Viersen vor der Polizei

Viersen Ein Autofahrer aus Bonn ist in Viersen vor der Polizei geflohen. Der Mann war den Beamten aufgefallen, weil er auf einem Feldweg fuhr. Eine Polizistin rettete sich bei dessen Flucht mit einem Sprung zur Seite.

Weil er auf einem Feldweg fuhr, wollte die Polizei in Viersen am Dienstagnachmittag einen Autofahrer aus Bonn kontrollieren. Statt anzuhalten, floh der 43-Jährige aus Bonn vor der Polizei in Richtung Mönchengladbach. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, gefährdete der Fahrer bei seiner Flucht Fußgänger sowie eine Polizeibeamtin. Diese musste sich mit einem Sprung zur Seite davor schützen, angefahren zu werden.