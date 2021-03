Urteil in Vietnam : Quarantäneregeln gebrochen: Zwei Jahre auf Bewährung

Urteil in Vietnam

Hanoi Ein Mann aus Vietnam hat sich nach einer Landung aus Japan nicht an die Quarantänepflicht gehalten und zahlreiche Menschen getroffen. Rund 2000 mussten getestet werden. Nun wurde der 29-Jährige verurteilt.

Ein Flugbegleiter ist in Vietnam wegen des Brechens der Corona-Quarantäneregeln zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Ein Gericht in Ho-Chi-Minh-Stadt sah es nach eintägiger Prozessdauer als erwiesen an, dass der 29-Jährige der „Verbreitung gefährlicher Infektionskrankheiten“ schuldig sei.