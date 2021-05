Coronavirus : Virologe Streeck rechnet nicht bald mit Herdenimmunität

Professor Hendrik Streeck sitzt in einem Labor seines Institutes. Der Virologe rechnet in Deutschland nicht mit einer Herdenimmunität gegen das Coronavirus bis Herbst. (zu dpa: „Virologe Streeck rechnet nicht bald mit Herdenimmunität gegen Corona“). Foto: Federico Gambarini/dpa

Genf Bei Herdenimmunität sind in einer Bevölkerung so viele Menschen immun, dass ein Virus sich nicht weiter ausbreiten kann. Hendrick Streeck glaubt nicht, dass dies bis Herbst der Fall sein wird.

Der Virologe Hendrik Streeck rechnet in Deutschland nicht mit einer Herdenimmunität gegen das Coronavirus bis Herbst. „Ich bin skeptisch. Wir haben es ja nicht mit Impfstoffen zu tun, die vollständig vor einer Infektion schützen“, sagte Streeck der Deutschen Presse-Agentur.

Auch Geimpfte mit hoher Antikörperreaktion könnten sich mit dem Virus infizieren und es an andere weitergeben. „Nur seltener“, sagte Streeck. Das Robert Koch-Institut schreibt dazu, dass die in Deutschland verwendeten Impfstoffe Infektionen in „erheblichem Maße verhindern“ und „das Risiko einer Virusübertragung stark vermindern“.