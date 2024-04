Camilla und die Briten Von der Hassfigur zur Königin

Es war ein ungewöhnliches Bild: Am Ostersonntag nahm König Charles III. trotz seiner Krebserkrankung am traditionellen Gottesdienst auf Schloss Windsor teil. Während er in der St George's Chapel zum Schutz seiner Gesundheit isoliert vom Rest der Familie Platz nahm, zeigte er sich beim Fußvolk deutlich nahbarer. Er lächelte, scherzte und schüttelte sogar die Hände von royalen Fans. Immer an seiner Seite war dabei Königin Camilla, jene Frau, „deren private und öffentliche Unterstützung für den Monarchen wichtiger denn je ist“, so die Königshaus-Expertin Rhiannon Mills.