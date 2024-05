Glosse zu Vorfall in den Niederlanden Von Katzen und Versicherungsschäden

Katzen trinken gerne aus Wasserhähnen. Das wird in einschlägigen Foren von Katzenfreunden intensiv diskutiert. Manche treten dann auch noch auf den Verschlussstopfen des Waschbeckens. Die Folgen sind so einschneidend, als hätte der Katzenbesitzer selbst vergessen, den Hahn rechtzeitig abzudrehen und das Abflussrohr zu reinigen. Hausratversicherungen können diese Geschichte vermutlich inzwischen in vielen Varianten berichten. Die Tiere schweigen ja hartnäckig zu den Vorwürfen. Ob friesische Katzen weniger wasserscheu sind als ihre Kollegen anderswo? Auch glauben wir natürlich jeder Stadtverwaltung, die gerade ihr Rathaus renoviert und einfach nur Pech hat. Die beschuldigte Dokkumer Katze ist übrigens nie wieder gesehen worden.