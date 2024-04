Glosse zur DLRG und Wassersport Vorsicht am Beckenrand

Das gleiche ließe sich zwar in einigen Orten auch für Mai, Juni und Juli ins Feld führen, wenn erst im August auch das letzte Freibad die Pforten öffnet, aber auch nur insofern es gelungen ist, bis dahin ein paar neue Dichtungen für die Umwälzpumpe zu besorgen. Es bleibt eben schwierig mit dem Wetter, dem Baden und der Synchronisation dieser Entwicklungen mit dem Tempo der Badverwalter. So bleibt es bei der alten Bademeisterweisheit: Ohne Badegäste keine Sprünge vom Beckenrand. Das macht das Leben leichter. Bleibt nur das kleine Restrisiko, in ein Becken zu springen, in dem noch kein Wasser steht. Das ist jedoch mit ein wenig Geistesgegenwart gut zu bewältigen. Ansonsten hilft vielleicht eine Warnung der DLRG. Wir warten auf die nächste Pressemitteilung.