Glosse zur EM-Beflaggung Vorsicht mit der Deutschlandflagge

Vor dem EM-Achtelfinale gegen Dänemark steigt die Nervosität – und die alten Mahner kommen aus ihren Löchern: Stefan „Effe“ Effenberg warnt vor einem „sehr schweren“ Match für die Deutschen, die „phasenweise auch leiden werden“, während Berti Vogts tief in die Kiste greift und meint, man solle Dänemark nicht wie 1992 unterschätzen, da verlor man im Finale 0:2 gegen die Skandinavier. Ob die Oldies dem Kader von 2024 noch ein Begriff sind? Eher nicht, man hört lieber „Erfolg ist kein Glück“ des Rappers Kontra K. Die Mutmachhymne erklingt in der Kabine, wird am Samstag das Dortmunder Stadion fluten. Am Donnerstag besuchte Kontra K die Jungs im Trainingslager für ein Geheimkonzert. Es soll sehr laut zugegangen sein. Bei der vorherigen EM war Peter Maffay zu Gast. Da war im Achtelfinale Schluss.