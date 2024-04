Glosse zur US-Raumsonde Voyager 1 sendet nach Update keinen Datenmüll mehr

Die IT ist in vielen Betrieben der natürliche Feind der meisten Mitarbeiter. Das geht oft morgens schon los, wenn über Nacht irgendwelche Updates aufgespielt wurden, die vermutlich niemand wirklich braucht, deren Ladezeit aber den Einstieg in den Arbeitstag unerfreulich in die Länge zieht und die diverse Neueinrichtungen nach sich ziehen. Ob danach noch irgendetwas geht? Fraglich!