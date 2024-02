Prozesse Waffenmeisterin nach „Rust“-Todesschuss vor Gericht

Zweieinhalb Jahre nach dem Tod einer Kamerafrau am Filmset des Westerns „Rust“ mit Alec Baldwin hat in Santa Fe (New Mexico) der erste Strafprozess in dem Fall begonnen. Die Waffenmeisterin Hannah Gutierrez-Reed, die bei den Dreharbeiten für Waffen und Sicherheitsvorkehrungen mitverantwortlich war, ist wegen fahrlässiger Tötung angeklagt.