NRW : Waffenverbot in Düsseldorfer Altstadt? - Wieder eine Bluttat

Waffenverbot in Düsseldorfer Altstadt? - Wieder eine Bluttat

In der Düsseldorfer Altstadt kommt es immer wieder zu Gewalttaten. Jetzt wird über ein Waffenverbot diskutiert. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Düsseldorf Die Düsseldorfer Altstadt ist eine beliebte Partymeile. Nach wiederholten Gewalttaten wird jetzt über ein Waffenverbot für die „längste Theke der Welt“ diskutiert.

Nach der zweiten Bluttat innerhalb weniger Tage mehren sich die Stimmen für ein Waffenverbot in der Düsseldorfer Altstadt. Er befürworte ein solches Verbot, teilte Düsseldorfs Polizeipräsident Norbert Wesseler am Montag mit.

Messer und andere Waffen hätten in der Altstadt nichts zu suchen. „Es gibt aus meiner Sicht keine begründbare Situation, in der ich als friedlich feiernder Altstadtbesucher ein Messer benötige“, so der Polizeipräsident.