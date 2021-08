Raststätte Gräfenhausen Ost : Wagen rast in Autobahn-Tankstelle und geht in Flammen auf

Die Feuerwehr löscht einen Brand an der Autobahn-Tankstelle Gräfenhausen-Ost. Foto: dpa/Skander Essadi

Weiterstadt/Darmstadt Ein Auto ist an der Autobahn 5 von Darmstadt nach Frankfurt in eine Tankstelle gerast und in Flammen aufgegangen. Der Fahrer des Wagens kam nach Angaben der Polizei Darmstadt ums Leben. Mehrere Zapfsäulen, ein Transporter und das Dach der Anlage gerieten in Brand.



Laut Feuerwehr war der zunächst unbekannte Fahrer am Montagmorgen bei Weiterstadt an der Raststätte Gräfenhausen Ost aus ungeklärter Ursache mit hoher Geschwindigkeit gegen einen Träger der Dachkonstruktion gefahren. Über Stunden kämpften rund 140 Feuerwehrleute gegen die Flammen. Da es auf der Rastanlage nur einen Hydranten gibt, musste das Löschwasser teilweise mit Tanklastwagen zur Brandstelle gefahren werden.

Die vielbefahrene Strecke wurde wegen des starken Rauchs in Richtung Frankfurt zeitweise komplett gesperrt. Dem Personal der Tankstelle war es den Angaben zufolge gelungen, rechtzeitig die Notabschaltung der Tankstelle zu betätigen und dadurch womöglich eine Katastrophe zu verhindern.

(dpa)