Mecklenburg-Vorpommern Waldbrände erfolgreich bekämpft und Regen in Sicht

Die Niederschläge könnten immerhin stellenweise ein kleiner Tropfen auf den heißen Stein sein, vor allem in den von Waldbränden geplagten östlichen Landesteilen, hieß es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. In der Region Lübtheen könnte es laut DWD noch am Donnerstag Schauer und Gewitter geben. Für Freitagmorgen und den Vormittag seien dort leichte Niederschläge zu erwarten, sagte ein DWD-Meteorologe. Um die Trockenheit dauerhaft zu lindern, bräuchte es allerdings einen sogenannten Landregen. „Der ist nicht in Sicht.“