Feuer Waldbrand am Brocken im Harz breitet sich aus

Der Brand am Brocken im Harz breitet sich weiter aus. Das Feuer am höchsten Berg Norddeutschlands ist trotz Löscharbeiten am Boden und von der Luft aus noch nicht unter Kontrolle. Es brenne auf einer Länge von 1000 Metern, sagte ein Landkreis-Sprecher am Vormittag. Den Angaben zufolge sind ein Hubschrauber, ein Flugzeug sowie rund 150 Einsatzkräfte am Boden im Einsatz. Für den Mittag soll weitere Verstärkung anrücken. Am Freitag wurden Hunderte Menschen von dem Gipfel in Sicherheit gebracht.