USA : Waldbrand bedroht Riesenmammutbäume in Kalifornien

San Francisco Sprinkleranlagen und hunderte Helfer sollen die mehr als 2000 Jahre alten Gewächse vor dem im Yoesemite-Nationalpark wütenden „Washburn“-Feuer bewahren.

In Kalifornien dauert der Kampf gegen einen Waldbrand im Yosemite-Nationalpark an. Mehr als 500 Feuerwehrleute und Helfer waren am Montag in dem beliebten Ausflugsgebiet im Einsatz, wie die zuständige Parkbehörde mitteilte.