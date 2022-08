Warnmeldung am Freitagabend : Warum zog die Rauchwolke von Hessen bis in den Rhein-Sieg-Kreis?

Die durch im hessischen Haiger entstandene Rauchwolke zog bis in den Rhein-Sieg-Kreis. Foto: dpa/--

Rhein-Sieg-Kreis Am Freitag ist eine Rauchwolke aus dem Westen Hessens bis in den Rhein-Sieg-Kreis gezogen. Die Ursache war ein Waldbrand. Doch warum ist die Wolke so weit gezogen?



Von Michelle Müller

Im nordhessischen Dillenburg und Haiger standen am Freitag, den 12. August, rund drei Hektar Waldgebiet in Flammen. Dieser Brand löste sogar im Rhein-Sieg-Kreis eine amtliche Warnmeldung aus. Denn die Rauchentwicklung zog dutzende Kilometer weiter.

Die Ursache dafür sieht Andreas Friedrich, Pressesprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD), in den am Freitagnachmittag besonderen vorherrschenden meteorologischen Bedingungen: Das ausgedehnte Hochdruckgebiet in Kombination mit der Windstille habe dafür gesorgt, dass die Rauchwolke durch den Wind nicht ortsnah aufgelöst wurde. Dadurch zog die Wolke kilometerweit, erklärte der Diplom-Meteorologe im GA-Gespräch.

Gefahr nimmt mit zunehmender Entfernung ab

Am Freitag waren es vor allem Rußpartikel, die vom Himmel fielen und die Menschen im Rhein-Sieg-Kreis in Unruhe versetzten. Doch je weiter eine solche Rauchwolke vom eigentlichen Brandherd fortziehe, desto mehr dünne die Wolke aus und desto weniger Gefahr gehe von ihr aus, so Friedrich. Der Grund liege darin, dass die Vermischung der Wolke mit der sie umgebenden Luft noch weiter fortgeschritten ist, je weiter sie vom ursprünglichen Entstehungsort entfernt ist.

Ob bei einer solchen Rauchwolke eine amtliche Warnung ausgesprochen werde oder nicht, sei von Fall zu Fall unterschiedlich. Dies hänge von „den ausgestoßenen Emissionen ab“, so Friedrich. Der Experte rät dazu, Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich „nicht direkt der Rauchwolke auszusetzen.“