Trockenheit : Waldbrand-Lage in Brandenburg verschlechtert sich

Waldbrand-Lage in Brandenburg verschlechtert sich

Rot erleuchtet ist der Nachthimmel durch das Feuer eines Waldbrands in der Nähe der brandenburgischen Kleinstadt Treuenbrietzen. Foto: Christian Guttmann/dpa

Potsdam/Treuenbrietzen In Treuenbrietzen in Brandenburg brennt wieder der Wald. Vor vier Jahren mussten dort deswegen mehr als 500 Menschen ihre Dörfer verlassen. Nun wird möglicherweise wieder evakuiert.

Die Waldbrand-Lage im brandenburgischen Treuenbrietzen ist am Samstagabend schlimmer geworden. Der Landrat des Landkreises Potsdam-Mittelmark habe den Katastrophenfall ausgerufen, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle der Feuerwehr in Brandenburg/Havel.

Die Bundeswehr beteiligte sich mit einem Transporthubschrauber an der Bekämpfung des Waldbrandes. Die Luftwaffe der Bundeswehr schrieb auf Twitter von 40.000 Litern Wasser in acht Umläufen. „Wir sind mit einer CH-53 aus Holzdorf zu einem Löscheinsatz gestartet.“ Der Landkreis habe einen Amtshilfeantrag zur Unterstützung bei der Bekämpfung des Waldbrandes gestellt, twitterte die Luftwaffe. „Wir fliegen auch heute Nacht weiter, dann mit Nachtsichtgeräten. Voller Einsatz!“

Am Freitag war ein Waldbrand auf etwa 60 Hektar entstanden, am Samstag waren es zwischenzeitlich noch gut 40 Hektar. Im Laufe des Tages hatte es zunächst geheißen, die Lage sei stabil.

2018 waren bei einem Waldbrand in Treuenbrietzen rund 400 Hektar Wald zerstört worden. Mehrere Tage lang wüteten Flammen in dem Waldstück südwestlich von Berlin. Aufgrund des Großbrandes mussten mehr als 500 Menschen die Dörfer Frohnsdorf, Klausdorf und Tiefenbrunnen verlassen.

In allen Landkreisen in Brandenburg galt am Samstag die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe 5. Vielerorts wurden auch kleinere Feuer registriert.