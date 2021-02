Tragisches Unglück : Wandererin stirbt nach Sturz in Schneeloch am Feldberg

Wandererin stirbt nach Sturz in Schneeloch am Feldberg

Am Feldberg stürzte eine Wanderin in ein Schneeloch und verstarb. (Symbolbild) Foto: dpa/Markus Leitner

Feldberg Am Feldberg ist eine 27-jährige Schneeschuhwanderin nach einem Sturz in ein Schneeloch verstorben. Lawinen und schlechte Witterungsbedingungen sorgten dafür, dass weder ihr Begleiter, noch Rettungskräfte entscheidend eingreifen konnten.

Eine Schneeschuhwanderin ist nach dem Sturz in ein Schneeloch am Feldberg in Baden-Württemberg gestorben. Die 27 Jahre alte Frau erlag in der Nacht zum Montag den Folgen des Unfalls, wie die Polizei mitteilte. Die Frau war am Sonntagnachmittag nach Angaben der Bergwacht Hochschwarzwald in ein drei Meter tiefes Loch unter der Schneedecke gestürzt.