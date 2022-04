Amazon Prime Video : „Wer zuletzt lacht, lacht am besten“ - Neue Staffel von „LOL“ startet

Der Cast der dritten Staffel „LOL - Last One Laughing“. Anke Engelke stellt sich zum dritten Mal der Herausforderung, Foto: dpa/Frank Zauritz

Am 14. April startet die dritte Staffel von „LOL – Last One Laughing“ bei Amazon Prime Video. Laut Michael „Bully“ Herbig wird diese Staffel dem verstorbenen Comedian Mirco Nontschew gewidmet sein, der nach abgeschlossenen Dreharbeiten überraschend verstorben ist. Alle Infos zum Start, dem Cast und den Gewinnern der letzten Staffeln finden Sie hier.



Von Michelle Tempels

„LOL - Last One Laughing“: Das Konzept hinter der Show auf Amazon Prime

„LOL – Last One Laughing“ – in dieser Amazon Prime Show ist der Name Programm. Zehn Comedians verbringen sechs Stunden gemeinsam in einem Raum und verfolgen dabei nur ein Ziel: Sich gegeneinander, egal mit welchen Mitteln, zum Lachen zu bringen. Die Regeln sind ganz simpel: Wer zuerst lacht, fliegt zuerst.

So banal die Regeln, so hart die Bedingungen. Gastgeber Michael „Bully“ Herbig überwacht die Kandidaten in einem separaten Backoffice. Wird hier auch nur ein Zucken des Mundwinkels oder gar ein vermeintliches Lächeln beobachtet, wird rausgekickt. Wer beim zweiten Mal dabei ertappt wird, muss die Show verlassen.

Wann ist der Start von Staffel 3?

Der offizielle Starttermin der neuen Staffel von „LOL“ ist am Donnerstag, 14. April 2022, auf Amazon Prime Video.

Wie viele Folgen gibt es?

Wie auch schon in den vergangenen beiden Staffeln wird die dritte Staffel der Comedy-Gameshow sechs Folgen umfassen. Am Stück werden die Folgen jedoch erneut nicht zu streamen sein. Stattdessen werden an jedem Freitag zwei neue Folgen bei Amazon Prime Video veröffentlicht. Am Donnerstag, den 14. April 2022, werden demzufolge Folge 1 und Folge 2 ausgestrahlt. In den darauffolgenden zwei Wochen werden jeweils weitere zwei Folgen veröffentlicht.

Wer hat die letzte Staffeln von LOL gewonnen?

Der Gewinner der ersten Staffel 2020 war der Comedy-Schriftsteller Torsten Sträter. In der zweiten Staffel „LOL – Last One Laughing“ 2021 konnte Comedian Max Giermann all seine Mitstreiter aus dem Rennen schicken und den Sieg für sich sichern.

Der Gewinner erhält als Preis einen Pokal und ein großzügiges Preisgeld von 50.000 Euro. Dieses soll einer gemeinnützigen Organisation zugutekommen.

Die Trauer um Comedian Mirco Nontschew überschattet die dritte Staffel „LOL – Last One Laughing“

Comedian „Mirco“ Nontschew war Teil der Aufnahmen der dritten Staffel, die im Oktober 2021 abgedreht wurde. Im Dezember 2021 kam die überraschende Nachricht über den plötzlichen Tod des Comedians. Die Showproduzenten standen nun vor der Frage, wie man mit dieser Nachricht umgehen solle. Darf man das vorab aufgezeichnete Material mit Mirco nutzen? - Michael „Bully“ Herbig findet auf diese Frage in der Premiere Anfang April 2022 klare Worte: „Für mich war das nie eine Frage, ob man das ausstrahlt oder nicht. Mirco war so toll, auch in dieser Staffel. So ein lieber, großartiger und talentierter Kollege“. Auf Instagram schreibt Bully: „The show must go on...für Dich Mirco!“.

Die neue Staffel sei ein Andenken an den verstorbenen Comedian.

Welche Promis sind dieser Staffel mit dabei? – Der Cast der 3. Staffel LOL

Der Cast der dritten Staffel „LOL - Last One Laughing“ besteht mit Carolin Kebekus und Anke Engelke sowohl aus altbekannten Gesichtern der vorherigen Staffeln als auch aus Neuzugängen wie Michelle Hunziker oder Palina Rojinski. Diese zehn Stars sind in Staffel 3 mit dabei:

Mirco Nontschew (†)

Carolin Kebekus

Anke Engelke

Christoph Maria Herbst

Palina Rojinski

Michelle Hunziker

Axel Stein

Olaf Schubert

Hazel Brugger

Abdelkarim

Wo kann man die dritte Staffel „LOL – Last One Laughing“ sehen?