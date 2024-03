Forscher entdecken Ethanol War bei der Entstehung der Erde Alkohol im Spiel?

Unter den insgesamt 63 Verpflegungstuben, die der russische Kosmonaut Jurij Gagarin am 12. April 1961 auf seiner Weltraummission ins All mitgenommen hatte, befand sich der Überlieferung zufolge auch eine mit armenischem Weinbrand. Es war jedoch keineswegs die erste Begegnung des Universums mit der Droge Alkohol, die es dort offenbar in sehr viel größeren Dosen gibt. Mithilfe des leistungsstarken James-Webb-Weltraumteleskops der Nasa entdeckten Forscher um den Teamleiter Will Rocha von der Universität Leiden in den Niederlanden jede Menge Ethanol, also trinkbaren Alkohol. Sie spürten ihn in der Umgebung zweier junger Protosterne namens „IRAS 2A“ und „IRAS 23385“ auf, aus denen irgendwann leuchtende Sonnen werden können.