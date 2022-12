Fernsehen : Warnstreik beim ZDF: „Morgenmagazin“ und „heute“ ausgefallen

Mainz Es ist frühmorgens eine der wichtigsten Sendungen im TV. Doch am Dienstag gibt es kein „Morgenmagazin“. Ein Tarif-Warnstreik legt alles lahm. Das sieht man auch an den Nachrichten.

Das aktuelle „ZDF-Morgenmagazin“ und damit eine der wichtigsten Frühsendungen im deutschen Fernsehen ist am Dienstag ausgefallen. „Ohne vorherige Ankündigung“ hätten Gewerkschaften seit dem frühen Morgen den Sendebetrieb des ZDF bestreikt, teilte der öffentlich-rechtliche Sender in Mainz mit. „Dadurch konnte das 'ZDF-Morgenmagazin' nicht ausgestrahlt werden. Betroffen sind auch die Ausgaben der 'heute'-Sendungen.“

Mehrere Verhandlungsrunden

Gewerkschaften machen mit dem Warnstreik-Aufruf weiter Druck in Tarifverhandlungen. In der letzten Zeit hatte es Tarifkonflikte in vielen öffentlich-rechtlichen Medienhäusern gegeben, es kam auch schon zu Einigungen zwischen Gewerkschaften und ARD-Häusern. Beim ZDF ist die nächste Verhandlungsrunde nach ZDF-Angaben am 21. Dezember geplant. Bisher gab es laut Deutschem Journalisten-Verband (DJV) drei Verhandlungsrunden.