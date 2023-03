Vor Dosenpfand-Einführung in Holland Warum Deutsche diesen Supermarkt hinter der Grenze leerkaufen

Lars Strikers und seinem Bruder Björn kann es egal sein, wann die Dosen gekauft werden. Sie haben sich vorbereitet, um das Ende der pfandfreien Dose hinauszuzögern. Nicht nur die Lager am Supermarkt selbst und in einer Halle gegenüber, sondern auch in anderen Städten sind bis oben hin gefüllt. Er gehe davon aus, dass die Vorräte noch bis in den Herbst reichen werden, sagt Lars Strikers.