Glosse zu Streit um Fotos Warum ein Hochzeitspaar gegen den Fotografen vor Gericht zog

Weshalb es eigentlich kaum mehr an Bildern bedarf als derer, die sich ohnedies fest in Herz und Hirn verankern. Aber schön ist es doch, später noch einmal zurückzublicken und vielleicht den Kindern zu zeigen, wie schön das alles damals war. Oder ganz einfach nur der ganzen Welt, weil sie über soziale Netzwerke teilhaben soll an der eigenen Existenz: Ich bin im Bilde, also bin ich. Und so glücklich.