Zu wenig witzig Warum Kabarettisten noch nicht auf KI vertrauen können

Schlechte Nachrichten für Kabarettisten, Glossenschreiber und andere zwielichtige Existenzen, die ausgerechnet in der Humor-Branche ihren Lebensunterhalt verdienen. Es bleibt ihnen wohl nichts übrig, als weiterhin persönlich Hand anzulegen. Denn Künstliche Intelligenz (KI) wird ihnen die mühselige Arbeit, für wenig Geld sehr lustig zu sein, in naher Zukunft wohl kaum abnehmen. In Sachen Witzigkeit ist die KI nämlich ein glatter Rohrkrepierer. Den Beweis lieferte jetzt ein wissenschaftliches Experiment der Google-Tochterfirma „Deepmind“, und zwar unter Mitwirkung von 20 US-Comedians. Die sollten KI-Technologien einsetzen, um möglichst lustige Texte schreiben zu lassen.