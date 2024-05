Glosse Warum Socken in der Waschmaschine verschwinden

Wegen dieser magischen Kräfte hat die Waschmaschine zurecht einen Platz in hohen Sphären der Alltagsgegenwart, in Sprache und Architektur, eingenommen. So wurde zum Beispiel das riesige Kanzleramt in Berlin nach ihrem äußeren Erscheinungsbild errichtet. Außerdem vermag es die Waschmaschine, jedem Tunichtgut eine sprichwörtliche weiße Weste zu verschaffen, anderen kann sie einen Persilschein ausstellen. Die Absolution gehört zu jedem Waschprogramm dazu.