Jan Josef Liefers bei „Maybrit Illner“ : „Was ich nicht gemacht habe, war eine gründliche Recherche“

Diskussion über eine Diskussion: Die Talkrunde bringt zutage, was Jan Josef Liefers über die Initiatoren der Aktion #allesdichtmachen wusste – und ob er glaubt, Künstlern damit geholfen zu haben.

Gleich zu Beginn der Talkshow wendet sich Moderatorin Maybrit Illner an den Schauspieler Jan Josef Liefers. Angesichts der Reaktionen auf die Aktion #allesdichtmachen, zu der Liefers ein Video beigesteuert hatte, möchte Illner wissen: „Haben Sie damit die Diskussion angestoßen, die Sie wollten?“ Möglicherweise sei die Diskussion „ganz schön spät“ gekommen und deshalb so aufgeladen, räumt Liefers ein. Sein Video „wurde sehr persönlich genommen“, sei aber nicht persönlich gemeint. Flugs kommt dann auch Liefers‘ persönliche Geschichte von der Corona-Müdigkeit.

Das Gespräch bleibt aber zunächst bei Liefers‘ pauschaler Medienkritik an Medien, die angebliche Gleichförmigkeit und Kritiklosigkeit beklagt. „Damit dräuen Sie in die Richtung von Demokratiezweiflern oder -verzweiflern“, sagt Illner. Das ließe sich nicht ändern, findet Liefers. „Wir können doch nicht das, was wir sagen und wie wir darüber sprechen, definieren lassen von denen, mit denen wir nichts zu tun haben wollen.“ Allerdings glaubt Liefers offenbar selbst nicht, dass Medien unkritisch über Corona-Maßnahmen berichten. Natürlich sei ihm klar, dass die Regierung für verschiedene Entscheidungen unter Beschuss von Seiten der Presse gestanden habe, betont er. Der Schauspieler stellt zudem klar: Ihm sei die Pressefreiheit so wichtig, dass er sie auch verteidigen würde, wenn sie sich gegen ihn richte.