Phantasialand, Movie Park, Heidepark Das kostet der Eintritt in deutsche Freizeitparks

Laut dem großen Freizeitpark Check 2023 des Touren- und Reiseanbieters Travelcircus landet Deutschland mit dem Europa-Park, dem Phantasialand, dem Movie Park und dem Legoland gleich vier Mal in der Top Ten der teuersten Freizeitparks in Europa. Travelcircus hat die Parks europaweit auch verglichen im Preis-Leistungs-Verhältnis. Hier wurde der Eintrittspreis mit der Anzahl an Attraktionen verglichen. Hier - und bei vielen anderen Vergleichen - schneidet der polnische Freizeitpark Energylandia am besten ab. Hier kostet eine Attraktion in der Gesamtbetrachtung des Eintrittspreises rund 2,50 Euro. Das Phantasialand ist hier nicht unter den Top Ten zu finden. Gleiches gilt für die durchschnittliche Google-Bewertung. Auch hier schließt der polnische Freizeitpark am besten ab, auch hier kann das Phantasialand sich nicht in den Top Ten platzieren. Anders sieht das aber beim durchschnittlichen Suchvolumen bei Google aus. Hier landet das Phantasialand mit rund 850.000 Suchanfragen auf Rang drei, getoppt nur vom Europa-Park und dem Disneyland in Paris. Und wer hat die meisten Achterbahnen? Auch hier ist der Park Energylandia wieder ganz oben, ganze 17 Achterbahnen gibt es hier. Doch der Spaß hat hier auch seinen Preis: Ein normales Ticket kostet hier mindestens 179 Euro - pro Person.