Interview : Was Meghan und Harry dem Palast vorwerfen

London Seit dem „Megxit“ gilt Harry und Meghans Beziehung zur britischen Krone als angespannt. Ein brisantes Fernseh-Interview hebt die Eskalation nun auf eine neue Stufe - mit unabsehbaren Folgen.

SUIZIDGEDANKEN: „Ich wollte einfach nicht mehr am Leben sein“, bekannte Meghan über ihre Zeit im Königshaus, in der sie mit Sohn Archie (1) schwanger war. Sie schilderte ihr Leben dort als eine Art goldenen Käfig, in dem sie kaum eigene Entscheidungen habe treffen können. Sie habe ihre Sorgen mit Harry geteilt und Hilfe bei einer der besten Freundinnen von Prinzessin Diana gesucht. Es sei ihr vom Palast aber verwehrt worden, in dieser schweren Phase professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen.