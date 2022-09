„London Bridge is down“ : Wie geht es nach dem Tod von Queen Elizabeth II. nun weiter?

London Mit dem Satz "London Bridge is down" hat der Privatsekretär der Queen die britische Premierministerin über den Tod von Queen Elizabeth II. informiert - nicht das einzige Codewort im minutiös geplanten Protokoll für die kommenden Tage.

„London Bridge is down.“ Mit diesem Satz – auf Deutsch etwa „Die London Bridge ist eingestürzt“ – soll der Privatsekretär der Queen den britischen Premierminister oder die Premierministerin informieren, dass Königin Elizabeth II. tot ist. Der Tag, an dem die Königin stirbt, heißt D-Day. Jeder folgende Tag bis zum Tag des Begräbnisses wird als D-Day+1, D-Day+2 und so weiter bezeichnet. Da der Tod erst am Donnerstagabend bekannt gegeben wurde, gilt der Freitag nach Angaben der britischen Nachrichtenagentur PA als D-Day, um die komplexe Planung zu erleichtern. Hier die voraussichtlich nächsten Schritten, die sich gegebenenfalls noch ändern können. Den endgültigen Plan wird der Palast noch veröffentlichen.