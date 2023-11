Glosse zu einem kuriosem Polizeieinsatz Bei Schwarz-gelb sieht der Blau-weiße rot

Wunderbar sachlich hat die Landespolizeiinspektion Gotha diesen Fall von Psychoterror in einer Pressemitteilung beschrieben: „Offenbar wegen der Farben Gelb und Schwarz entfernte ein Mann Kabelbrücken von einer Baustelle in einer Ortslage“, heißt es. „Der Mann ist überzeugter Fußballfan eines Vereines mit den Vereinsfarben Blau und Weiß. Aufgrund dessen schienen ihn die Kabelbrücken in den Farben des rivalisierenden Fußballvereines zu stören“, ist der Mitteilung weiter zu entnehmen.