Unfall in Freiburg : Hochseilartist stürzt in Weihnachtszirkus ab

Hochseilartist stürzt in Weihnachtszirkus ab

Unfall in Freiburg

Freiburg In Freiburg ist ein Hochseilartist im Weihnachtszirkus vor den Augen des Publikums in die Tiefe gestürzt. Der Unfall ging aber glimpflicher aus als zunächst angenommen.

Vor den Augen des Publikums ist ein Hochseilartist im Freiburger Weihnachtszirkus rund fünf Meter in die Tiefe gestürzt und hat sich mehrere Knochen gebrochen. Wie Polizei und Veranstalter am Freitag sagten, war der Unfall aber glimpflicher ausgegangen als zunächst angenommen. Die Show wurde am Donnerstag unterbrochen, dann aber fortgesetzt.