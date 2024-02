Wein-Diebstahl in Frankreich nimmt zu Auch Diebe wissen Wein zu schätzen

La Tour d’Argent ist kein Einzelfall. Der organisierte Flaschen-Diebstahl in der französischen Hauptstadt hat alarmierende Formen angenommen. Hochprofessionelle Banden bedienen so die Nachfrage russischer Oligarchen und statusbewusster Millionäre in China und Hongkong. Opfer der Diebe sind nicht nur Restaurants, sondern auch private Haushalte. Was tun? Auch hier regeln die Bedürfnisse das Angebot. In Issy-les-Moulineaux, fünf Minuten von Paris entfernt, betreiben drei kommerzielle Anbieter Hochsicherheits-Weinkeller. In optimal temperierter und befeuchteter Umgebung lagern hier die Schätze besorgter Weinliebhaber. Es werden immer mehr, die Warteliste der Firma Les Caves des Montquartiers etwa ist lang. Monatsmiete: zwischen 71 und 393 Euro.