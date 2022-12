Aussichten : Weiter kein Winterwetter in Sicht - „Klee statt Schnee“

Boote liegt im Hafen vor Anker in Stralsund: Das Wetter in Mecklenburg-Vorpommern zeigt sich den kommenden Tagen eher von der grauen und bewölkten Seite. Foto: Stefan Sauer/dpa

Offenbach Immer wieder ziehen Tiefausläufer in den kommenden tagen über Deutschland hinweg. Es bleibt grau und trüb.

Mild und in weiten Teilen Deutschlands nass - auch am zweiten Weihnachtsfeiertag und darüber hinaus ist von winterlicher Witterung keine Spur. Immer wieder ziehen Tiefausläufer über Deutschland hinweg, auch am Montag wird es eher ungemütlich, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag mitteilte. „Weihnachten im Klee statt im Schnee“, lautet die Zusammenfassung der Meteorologen entsprechend.