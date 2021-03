Wasserstraße in Ägypten : Weiter viele Schiffe trotz Blockade mit Kurs auf Suezkanal

Wasserstraße in Ägypten

Ismailia 150 stecken bereits im von der riesigen „Ever Given“ ausgelösten Stau. Eine Datenanalyse zeigt: Mehr als 300 sind mit Kurs auf die wichtige Wasserstraße unterwegs. Niederländische Spezialisten über den festsitzenden Frachter: „Ein sehr schwerer Wal am Strand.“

Trotz Einsatzes von Schiffsbaggern und anderem schweren Gerät ist es auch am Donnerstag nicht gelungen, den im Suezkanal festsitzenden Riesenfrachter „Ever Given“ flott zu machen. Deswegen standen in der viel befahrenen Wasserstraße zwischen Mittelmeer, Afrika und Asien bereits 150 Schiffe im Stau. Mindestens 300 weitere hielten Kurs auf den Suezkanal, wie eine Analyse der Datenfirma Refinitiv auf Basis von automatischen Identifikations-Signalen von Schiffen ergab.

Eine Wasserstraße von der Bedeutung des Suezkanals zu blockieren setze einen Dominoeffekt in Gang, erklärte der Chef der in Dänemark ansässigen SeaIntelligence Consulting, Lars Jensen. Dieser Effekt werde in der Versorgungskette nicht nur sofortige, sondern über Monate andauernde Folgen haben.