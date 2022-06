Verkehr : Weitere Hinweise auf Fehler von Lokführer nach S-Bahn-Unfall

Schäftlarn Die Bundesstelle für Eisenbahnunfalluntersuchung legt einen Zwischenbericht vor. Wie ist es im Februar zu dem Zusammenstoß zweier S-Bahnen in Schäftlarn gekommen?

Kommt es zur Anklage?

In dem Papier heißt es, dass nach bisherigen Erkenntnissen „ein Arbeitsfehler des Triebfahrzeugführers (...) primär ursächlich für den Eintritt der Zugkollision in Ebenhausen-Schälarn“ gewesen sei. „Er beachtete die betrieblichen Regeln nach Erhalt einer Zwangsbremsung durch die punktförmige Zugbeeinflussung (PZB) nicht und setzte die Fahrt unzulässig in Richtung des eingleisigen Streckenabschnittes in Richtung Baierbrunn fort.“ Die weitergehenden Untersuchungen zu diesem Komplex seien noch nicht abgeschlossen, wird betont.