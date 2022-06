Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen : Einsatzkräfte bereiten Abtransport von Waggons vor

Zugunglück in Garmisch-Partenkirchen

Die Aufräumarbeiten an der Unglücksstelle sollen heute weitergehen.

Garmisch-Partenkirchen Nach dem Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen werden die umgestürzten Waggons nach und nach von den Gleisen gehoben, zerteilt und abtransportiert. Für Samstag ist ein Gedenkgottesdienst geplant.

Nach dem Zugunglück von Garmisch-Partenkirchen sind weitere Waggons für den Abtransport vorbereitet worden. Am Montag war an der Unglücksstelle in Oberbayern ein weiterer zerteilter Wagen zu sehen.