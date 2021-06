Göttinger Kiessee : Der letzte Fang: Wels stirbt mit Schildkröte im Maul

Göttingen Welse sorgen immer wieder für Schlagzeilen. Selbst Dackel sollen die Raubfische schon verschlungen haben. Legende oder nicht, in Göttingen hat nun wirklich ein Wels spektakulär zugeschlagen.

Der Ornithologe Mathias Siebner war am Mittwoch zu dem Zeitpunkt am Kiessee, um Vögel zu fotografieren. Von Paddlern sei er auf den treibenden Wels aufmerksam gemacht worden. Die hätten zunächst versucht, den Wels mit Paddel an Land zu bugsieren. „Das ging aber nicht so leicht, weil der Fisch rutschig war“, erzählt Siebner. Schließlich sei es aber gelungen, den Wels mit einem Strick an Land zu hieven. Das Tier maß stattliche 1,40 Meter bei einem Gewicht von etwa 35 bis 40 Kilogramm.