„Decade of Derulo World Tour“ US-Popsänger Jason Derulo kommt nach Köln

US-Popsänger und TikTok-Star Jason Derulo (33) kommt im kommenden Frühjahr für ein Konzert nach Köln. In der Lanxess Arena ist am 16. März der Auftakt der fünf Deutschland-Auftritte im Rahmen seiner „Decade of Derulo World Tour“, wie der Konzertveranstalter Neuland Concerts am Montag in Hamburg mitteilte. Danach folgen Konzerte in Hamburg (17.3.), Frankfurt (19.3.), Stuttgart (20.3.) und München (26.3.).