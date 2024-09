Tägliche Suche nach der Kaffeetasse Wenn Bienen und Löwen in Narnia Kaffee trinken

Die Suche nach der passenden Bürotasse birgt manchmal mehr Wagnisse als jene nach dem Heiligen Gral. Im mittelalterlichen Versroman von Wolfram von Eschenbach muss der Ritter Parzival auf seinem Weg vom ungebildeten Narr zum Gralskönig so manche Herausforderung bestehen – nicht selten im Kampf bis zum Tode. Die allmorgendliche Suche nach der Lieblingstasse scheitert zwar selten an feindlich gesinnten Rittern oder verzauberten Schlössern, dafür aber oft genug an der Spülmaschine, die am Abend zuvor zwar vorbildlich eingeräumt, aber nicht angestellt worden ist.