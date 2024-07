Glosse zu Kokainspuren in Meerestieren Wenn Haie high sind

Während Berlin in Deutschland statistischer Spitzenreiter im Kokainkonsum ist, ist bei Rio lediglich klar, dass es ziemliche Mengen durch den Menschen hindurch oder auch am Menschen vorbei ins nahe Meer schaffen, wo das Koks nicht spurlos verschwindet. Forschende des Oswaldo Cruz In­stituts haben in den Lebern und Muskeln von 13 Scharfnasenhaien das Rauschgift nachgewiesen, lassen sie uns über die Fachzeitschrift „Science of The Total Environment“ wissen.