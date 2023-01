RTL stellt Rosenkavalier vor : Der neue „Bachelor 2023“ sucht die Traumfrau für einen besonderen Plan

David Jackson ist der neue Rosenkavalier Foto: RTL / Frank J. Fastner

David Jackson ist der neue „Bachelor 2023“. Wer der neue Rosenkavalier ist und welche Frau er für die große Liebe sucht, verriet der Sender RTL vorab.



Der neue „Bachelor 2023“ heißt David Jackson. Der Kölner Privatsender RTL stellte den Rosenkavalier der Staffel 13 am Mittwochmorgen offiziell vor, die Staffel geht am ersten März los. David ist gebürtiger Stuttgarter, Halb-US-Amerikaner, und sucht bei der Show nach der großen Liebe. Er ist gelernter Versicherungskaufmann, arbeitet aber inzwischen als Model und Content Creator.

Er ist inzwischen seit mehr als drei Jahren Single, hatte vorher vier feste Beziehungen. Über seine Beweggründe für die Teilnahme an der Show sagte er: "Ich bin jetzt an einem Punkt angekommen, an dem ich sage: 'Hey, hier ist Platz an meiner Seite'.“ Dabei sucht der 32-Jährige konkret nach einer besonderen Frau, mit der er auch einen Lebensplan verfolgen kann. „Ich will endlich die richtige Person kennenlernen, mit der ich auch das Thema Familienplanung angehen kann."

Seine Ansprüche an die Perfekte hat er klar festgelegt. "Sie sollte wissen, was sie im Leben will." Sie sollte auch Interesse an Sport haben, nicht nur auf dem Sofa Netflix schauen wollen. Nach einigen Beziehungen weiß er inzwischen, worauf er achten möchte und was ihm selbst wichtig ist: „Es ist schön, wenn man Interessen teilt. Aber Liebe bedeutet auch, dass beide in einer Partnerschaft weiterhin Raum haben, den Dingen nachzugehen, die sie erfüllen.“ So könnten Partner in einer Beziehung voneinander lernen und sich auch selbst neu kennenlernen, hofft der neue „Bachelor 2023“.

Foto: RTL / Frank J. Fastner 12 Bilder Das ist der „Bachelor 2023“ David Jackson

Weil er inzwischen der dreizehnte Rosenkavalier der Sendung ist, weiß er auch, was ihn erwarten wird. Zahlreiche Frauen werden versuchen, ihm den Kopf verdrehen, seine Gefühle Karussell fahren lassen. „Sicherlich werde ich Emotionen fühlen, die ich so noch nicht erlebt habe und die mich an Punkte bringen, an denen ich bisher in meinem Leben noch nicht war.“

Auf die vielen Frauen in der Show ist er gespannt. Was er von ihnen erwartet, hat er vorweg verraten: „Mir ist wichtig, dass mir die Frauen viel von sich erzählen. Ich hoffe auch, dass sie dabei sind, um sich zu verlieben – und keine anderen Absichten haben.“ Weil bei der RTL-Show immer wieder Frauen teilgenommen hatten, die es nur auf die Reichweite bei RTL anlegten, bat er jene Charaktere gleich vorweg um Ehrlichkeit. „Es ist völlig legitim, wenn jemand mehr Reichweite möchte. Aber bitte nicht auf Kosten meiner Gefühle.“

Alle Folgen der 13. Staffel von "Der Bachelor" sind jeweils eine Woche vorab auf RTL+ abrufbar.

(kdo)