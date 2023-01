Quiz zu „Wer wird Millionär?“ : Können Sie die 1-Million-Euro-Fragen richtig beantworten?

Interaktiv Bonn “Wer wird Millionär?“ ist längst ein Klassiker unter den Quzishows. 16-mal gewann ein Kandidat eine Million oder mehr. Hätten Sie die Millionen-Fragen auch gewusst? Hier können Sie die Fragen durchspielen.

Mehr als 1500 Episoden wurden von „Wer wird Millionär?“ schon ausgestrahlt, Tausende Kandidaten versuchten seit dem Start im September 1999 ihr Glück auf den Höchstgewinn. Doch geschafft haben es bisher erst wenige. 16-mal ging ein Kandidat als Millionär aus dem TV-Studio, darunter waren drei Prominente aus den Prominenten-Specials sowie eine Kandidatin, die in einem Jackpot-Special keine Millionenfrage beantworten musste. Zweimal wurde der Hauptgewinn noch in Mark und vierzehnmal in Euro ausgezahlt. Überhaupt hat Moderator Günther Jauch die Millionen-Frage bislang erst 89-mal gestellt – nur einmal wurde sie falsch beantwortet. In den meisten Fällen gaben die Kandidaten keine Antwort auf die Millionenfrage und gingen mit ihrem bis dahin erspielten Betrag nach Hause.