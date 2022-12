Weihnachtsrekorde : Wer wirft den Weihnachtsbaum am weitesten?

Berlin Weihnachten ist auch Wettbewerb: Wer hat den längsten Christstollen? (Spoiler: nicht die Deutschen.) Und wie klein kann eine Weihnachtskarte sein? Rekorde im Überblick.

Warum sollte man einen Weihnachtsbaum weit werfen? Weil man es kann! So werden in Rheinland-Pfalz regelmäßig neue Bestmarken aufgestellt. Auch andere weihnachtliche Rekorde haben es verdient, festlich gewürdigt zu werden.

Warm: Milde Luft vom Atlantik sorgt in Deutschland regelmäßig für eher frühlingshaftes Weihnachtswetter. Die höchste bislang am 24. Dezember gemessene Temperatur gibt es 2012 in Freiburg: 18,9 Grad Celsius, so der Deutsche Wetterdienst. Genau 50 Jahre zuvor ist das Fest wiederum am kältesten. Das Thermometer klettert am Heiligen Abend 1962 nirgends über den Gefrierpunkt.