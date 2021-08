Wermelskirchen : Auf frischer Tat ertappt: Einbrecher ruft vom Dach um Hilfe

Wermelskirchen Als er ein Poltern hörte, leuchtete ein Anwohner in Wermelskirchen auf sein Dach. Dort entdeckte er einen Einbrecher, der schließlich um Hilfe rief.

Einen 41 Jahre alten Einbrecher hat ein Mann in Wermelskirchen mitten in der Nacht auf seinem Dach auf frischer Tat ertappt. Der Tatverdächtige rief um Hilfe, teilte die Polizei im Rheinisch-Bergischen Kreis am Dienstag mit. Der Hausbesitzer hatte ein Poltern gehört, leuchtete mit einer Taschenlampe auf das Dach und entdeckte den Mann.