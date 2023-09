Von Stechmücken übertragen Erster Nachweis von West-Nil-Infektion in Rheinland-Pfalz

Bei einer tot aufgefundenen Schnee-Eule in einem Vogelpark im Süden von Rheinland-Pfalz ist das West-Nil-Virus nachgewiesen worden. Das meldet das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz (LUA) am Donnerstag. Das Nationale Referenzlabor im Friedrich-Loeffler-Institut habe diesen Befund bestätigt. Der tropische Erreger des West-Nil-Fiebers ist durch Zugvögel nach Europa gelangt und wurde nach Angaben des LUA 2018 bei Tieren in Deutschland festgestellt worden, 2019 erstmals auch bei Menschen. Seitdem gebe es immer wieder Nachweise vor allem im Osten Deutschlands. In Rheinland-Pfalz sei bisher keine Infektion nachgewiesen worden. Bei der toten Schnee-Eule handle es sich damit um den ersten tierischen Nachweis in Rheinland-Pfalz, so heißt es in der Pressemitteilung.