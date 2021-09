Unfall in Westheim : Autofahrerin kommt wegen heißer Pizza von Straße ab

Eine 19-jährige Frau ist in Westheim mit ihrem Auto von der Straße abgekommen und mit einem geparkten Fahrzeug geprallt. Ursache war eine heiße Pizza.

Eine heiße Pizza hat in Westheim im Landkreis Germersheim einen Autounfall verursacht. Am Sonntagabend holten eine 19-jährige Autofahrerin und ihr Beifahrer Essen bei einem Restaurant in Westheim ab, wie die Polizei am Montag mitteilte.