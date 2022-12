Wetten, dass..? : Die schrägsten Wetten und die größte Schummelei

Bonn Weit über 1000 Mal wurde mittlerweile bei "Wetten, dass..?" gewettet. Darunter sind spektakuläre Kunststücke und äußerst lustige Nummern, aber auch einige dubiose Fälle.



Thomas Gottschalk (72) soll auch 2023 wieder am Vorabend des Totensonntags die ZDF-Show „Wetten, dass..?“ präsentieren. Nach aktuellem Stand werde die nächste „Wetten, dass..?“-Ausgabe am 25. November 2023 in Offenburg stattfinden, sagte eine ZDF-Sprecherin am Mittwoch. Zu diesem Anlass erinnern wir uns an die schrägsten Wetten und Schummelei aus der Sendung.

SCHULTERZUCKEN

In der "Wetten, dass..?"-Sendung am 30. April 2011 wurden die Lehrerin Julia Thiele (33) und ihr Freund Malte Poppinga (28) Wettkönige. Thiele konnte allein am Schulterzucken ihres Freundes Musiktitel erkennen. Ob dabei alles mit rechten Dingen zuging? Wenigstens einmal raunte er seiner Freundin einen Songtitel ("Pretty Woman") deutlich hörbar zu.

FUSSGERUCH

Auch davor standen Wettkandidaten immer wieder unter Schummel-Verdacht. Im Oktober 2009 erkannte der 47-jährige Thomas Schuster 23 Frauen mit verbundenen Augen an ihrem Fußgeruch. Der "Stiefel-Schnüffler" weigerte sich aber, sein Können noch einmal in einer ZDF-Show zu beweisen.

BUNTSTIFTE

Nur dieser Betrug wurde bisher entlarvt: 1988 schlich sich "Titanic"-Redakteur Bernd Fritz in die Sendung ein und behauptete, die Farbe von Buntstiften am Geschmack zu erkennen. In Wirklichkeit linste er unter seiner Augenbinde hindurch.

KUHSCHMATZEN

Achim Jehler konnte am 8. Dezember 2007 seine Kühe beim Apfelfressen an den Schmatzgeräuchen erkennen.

HUNDESPIELZEUG

Der Border-Collie "Rico" verblüffte am 23. Januar 1999 die Zuschauer, weil er 77 Spielzeuge am Namen unterscheiden konnte. Auf Befehl von Frauchen Susanne Baus brachte er den benannten Gegenstand.

PYRAMIDENFAHREN

Die Motorrad-Sportgruppe der Berliner Polizei bildete mit 84 Polizisten auf neun Motorrädern eine Pyramide und fuhr so 100 Meter weit. Am 29. Oktober 1994 stellte sie damit einen Weltrekord auf.

PAPIERBOOT

Andrea Schager, Andreas Reiser und Monika Schrak falteten am 15. September 1990 in vier Minuten ein Papierboot und paddelten damit in einem Schwimmbecken 50 Meter weit.

REIFENWECHSEL

Am 21. Februar 1987 gelang es einem Kandidaten, während der Fahrt einen Autoreifen zu wechseln.

WÄRMFLASCHE

Wie kommt man auf solch eine Idee? Hans Oßner wettete im Jahr 1981, dass er eine Wärmflasche aufblasen könne bis diese platze. Er schaffte es und gewann damit die Wette.

VW-BUS

Wolf Becker und drei seiner Freunde behaupteten im Jahr 1987, dass sie einen VW-Bus in fünf Minuten umpusten können. Durch Schläuche pusteten sie Luft unter den Wagen und brachten ihn zum Kippen. Auch sie gewannen die Wette.

(mit Material von dpa)

