Kult-Show mit Thomas Gottschalk : So lief das „Wetten, dass..?“-Revival

So lief das „Wetten, dass..?“-Revival

Nürnberg Er ist zurück auf der berühmtesten Couch im deutschen TV: Moderator Thomas Gottschalk feiert ein umjubeltes „Wetten dass..?“-Comeback. Ob es die Retroshow doch wieder öfter geben wird?

Beim Publikum in der Messehalle in Nürnberg gab es kein Halten: Mit riesigem Jubel und „Oh, wie ist das schön“-Gesang empfingen sie den Moderator. „Ich freue mich wahnsinnig auf den Abend, und ich lasse mir auch Zeit“, sagte er.

„Wetten, dass...?“-Revival: Thomas Gottschalk vereint mit Michelle Hunziker

Showspektakel am Samstag : Eine Zeitreise mit „Wetten, dass..?“

In einem gold gemusterten Jacket und mit Moderatorin Michelle Hunziker an seiner Seite präsentiert Gottschalk Fernsehen wie früher. „Die Sendung ist von einer gewissen Grundfröhlichkeit“, sagt er. Und so ist es. „Wetten dass..?“ ist Unterhaltung, die Menschen zusammenbringt - Prominente und Wettkandidaten auf der Bühne, Jung und Alt vor den Fernsehgeräten.